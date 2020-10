Gerechten van nieuwste restaurant Sergio Herman nu ook aan huis geleverd: chef start samenwerking met Deliveroo

Nog maar drie maanden oud is Le Pristine, de nieuwste zaak van Sergio Herman. Maar ook het restaurant in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen ontsnapt niet aan de sluiting van de horeca. Springt Sergio Herman daarom ook mee op de takeawaykar? “Dit idee zit al langer in de pijplijn, al was het eerst de bedoeling om enkel gerechten van Le Pristine Café te leveren”, aldus Herman. “Dat hebben we nu wat uitgebreider neergezet, met een mix van gerechten uit Le Pristine Café en uit het restaurant. We hadden reeds een pick-up service geïnstalleerd en Deliveroo al gecontacteerd voordat de horeca sloot. Vandaar dat we er nu onmiddellijk mee kunnen starten. Ik had daarbij al ervaring met take-out in mijn andere restaurants tijdens de lockdown in maart, en dat verliep toen heel goed. Zo blijft het restaurant in contact met de gasten en hoef ik mijn personeel niet op tijdelijke werkloosheid te zetten.”