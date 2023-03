Gerecht voert onderzoek naar hart Antwerpse diamant

Antwerpen 50 miljoen euro aan diamanten in beslag genomen

Bij verschillende invallen rond Antwerpen is zowat 50 miljoen euro aan diamanten in beslag genomen om de schulden van Eurostar Diamond Traders NV terug te vorderen. Dat bericht het financiële nieuwsagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het parket bevestigt dat er diverse dossiers en onderzoeken lopen tegen het bedrijf, maar zegt dat er momenteel niks over inbeslagnames te melden valt.