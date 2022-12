Gerecht start onderzoek naar massale cyberaanval bij stadsdiensten en politie in Antwerpen

AntwerpenOnbekenden hebben in de nacht van 5 op 6 december de computers van de stad Antwerpen gehackt. Afspraken maken bij de dienst bevolking, in het containerpark of bij de politie is voorlopig onmogelijk. Ook reserveren in de stedelijke musea gaat niet meer. Het Antwerpse parket is een opsporingsonderzoek gestart naar de nooit eerder geziene cyberaanval.