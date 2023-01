Gent Jazz gered, Jazz Middelheim (nog) niet

Begin december werd het faillissement van Jazz en Muziek, dat Gent Jazz en Jazz Middelheim organiseert, uitgesproken. Het liep al langer mis in de organisatie. Organisator Bernard Flamang lag in conflict met zijn raad van bestuur en was sinds maart niet meer betrokken bij de organisatie van beide festivals. De schuldenberg bleek bovendien torenhoog.

Vrijdag maakte Greenhouse Talent via een persbericht bekend dat het een deal bereikte voor de overname van het handelsfonds van Jazz en Muziek. Het neemt de organisatie van Gent Jazz over. Over een mogelijke doorstart van het Antwerpse Jazz Middelheim is nog niets bekend. Dat festival zit niet in deze overnamedeal.