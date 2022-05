Gemoedelijke sfeer rond Bosuil: “Brugge titelstress bezorgen, daarvoor krijg je extra zin in deze match”

Filip Vangilbergen komt samen met zijn vrienden kijken naar de laatste wedstrijd van het seizoen. “We hebben er zin in!", vertelt hij enthousiast. “Het gaat moeilijk worden, maar we gaan alles geven om Club Brugge van de titel te houden, net zoals in 1997 toen Lierse kampioen werd.” De vrienden verwachten geen incidenten met supporters. “Alles is goed geregeld en er is veel politie aanwezig”, legt hij uit.

Ook Yassin en zijn vrienden zijn aanwezig. “Als fan van The Great Old is de wedstrijd in de Bosuil tegen Club Brugge altijd eentje om naar uit te kijken”, vertelt hij. “Het stadion zit vol, de sfeer is steeds uitbundig en het zonnetje schijnt heerlijk Vandaag. We kunnen die boeren uit Brugge ook terug titelstress bezorgen, dus het ik heb heel veel zin in de wedstrijd.” Volgens hem zouden er problemen kunnen opduiken als Club Brugge wint. “Vandaag is het warm, waardoor de meeste supporters veel drinken en de kans op problemen vergoot.”