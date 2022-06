Gemeenteraad slaat deur Bernarduscentrum dicht en keert na de zomer terug naar opgefrist stadhuis: wat hebben we onthouden van die vijf jaar?

basketbal Vrenz Bleijen­bergh op weg naar Summer League: “Ik zal mijn NBA-droom niet snel opgeven”

Vrenz Bleijenbergh (21) vertrekt naar Amerika waar hij van 7 tot 17 juli met Phoenix Suns deelneemt aan de NBA Summer League in Las Vegas. Nadat hij vorig jaar niet werd gedraft hoopt de ex-speler van Antwerp Giants via al zeker vier wedstrijden in de Summer League alsnog een plaats in de NBA af te dwingen.

12:49