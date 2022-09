Geluidsdichte cabines waar studenten kunnen mediteren: Universiteit Antwerpen plaatst als eerste 'Minfulnesten' in bibliotheek

AntwerpenEen primeur voor België: in twee bibliotheken van de Universiteit Antwerpen werd een Mindfulnest geïnstalleerd. In die geluidsdichte cabine kunnen studenten en medewerkers zich even terugtrekken en een (begeleide) meditatie volgen.

Mentaal welzijn kwam de voorbije jaren hoger op de agenda te staan. Studenten en medewerkers van de UAntwerpen die er nood aan hebben even te ontsnappen aan de prikkels van de dag, kunnen zich vanaf nu terugtrekken in een van de twee ‘Mindfulnesten’: geluidsdichte cabines met een zachte inrichting waar iedereen even een moment voor zichzelf kan nemen.

Met een iPad kan de gebruiker een programma naar keuze invoeren. “Je kiest een lichtkleur en intensiteit, en kan luisteren naar serene soundscapes of een begeleide meditatie, maar je kan ook gewoon in stilte zitten of zelfs even indommelen”, vertelt Pim van den Bos, de Nederlandse bedenker van Mindfulnest.

Meer focus tijdens het studeren

Toen van den Bos zelf met persoonlijke problemen te kampen kreeg, vond hij troost in mindfulness. Hij kwam op de proppen met een geluidsdichte cabine om te mediteren en draaide een pilootproject aan de Universiteit van Maastricht. Daar werd de Mindfulnest bijzonder positief onthaald. Van de drie Mindfulnesten in de bibliotheken van de Maastrichtse universiteit wordt gemiddeld zo’n 400 keer per maand gebruik gemaakt. “Uit onderzoek naar hun impact op het welzijn van de studenten en medewerkers blijkt dat 85% van de gebruikers aangeeft na gebruik meer gefocust te zijn tijdens het studeren”, vertelt van den Bos.

Volledig scherm Een Mindfulnest in de bib van Universiteit Antwerpen. © Foto UAntwerpen

Gerecycleerde materialen

Op de Universiteit Antwerpen krijgen de bibliotheken van de Stadscampus en van Campus Drie Eiken elk een exemplaar. Het project wordt gerealiseerd door de Universiteitsbibliotheek en het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten. “In tijden waarin alsmaar meer studenten en medewerkers met stress en burn-out kampen, willen we hen momenten van rust en ontspanning gunnen en met de Mindfulnesten bijdragen aan hun welzijn en focus”, vertelt Veronique Rega, medewerker van de Universiteitsbibliotheek.

De cabines worden in Nederland vervaardigd met gerecycleerde en duurzame materialen zoals kurk en vilt, en zijn zo ontworpen dat elk deeltje kan worden hergebruikt. Het Mindfulnest is geluidsdicht, wordt geventileerd en is voorzien van een intern geluids- en lichtsysteem, een zitkussen en een ergonomische stoel.

