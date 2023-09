Gekende winkeldieven op heterdaad gepakt op Meir

NET OPEN. Alain, Rebecca en Christina openen koffiebar Bar Kotee in Deurne

Uit een bevraging bij inwoners van Deurne bleek al dat er nood is aan een koffiebar in het district, en die komt er nu sneller dan verwacht. Alain Hoeckx (33), zijn vrouw Rebecca Gevers (28) en haar zus Christina Gevers (31) openen dit weekend Bar Kotee op de Gallifortlei, waar je koffie kunt drinken, maar ook een stukje taart kunt eten of een feestje geven.