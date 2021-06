Geïnterneerden riskeren 7 jaar cel voor gijzeling medewerksters: “Enige manier om uit de vergeetput te geraken”

Antwerpen 23.000 ton toxische grond op Opel-site gereinigd: “Eens schadelijk stof in grondwater zit, kan het zich kilometers ver versprei­den”

4 juni Tegen eind augustus 2021 zou er 23.000 ton aan vervuilde grond van de voormalige Opel-site gereinigd en gerecycleerd zijn. Net zoals in de grond aan de Oosterweelwerken, zitten de uiterst wateroplosbare stoffen PFAS in de gronden aan het Churchilldok. Het is de eerste keer in België dat een project op deze schaal via een openbare aanbesteding gebeurt: “De bezorgdheden over PFAS zijn gegrond: eens de schadelijke stoffen in je grondwater zitten, kunnen die zich kilometers ver verspreiden”, zegt plantmanager van GRC Philippe Goosens.