Gegijzelde Mohamed ‘De Schedel’ Azzaoui na maand vrijgelaten door kidnappers: “Had niets met cocaïnediefstal te maken”

Mohamed Azzaoui (49) is vrijgelaten door zijn ontvoerders nadat hij een maand geleden gekidnapt werd aan het Total-tankstation in Waarloos. Hij werd geblinddoekt afgezet in een buurt waar zijn familie verbleef. De man is in goede gezondheid. Volgens bronnen uit zijn omgeving beseften de ontvoerders dat de Antwerpse ex-portier verward werd met een andere drugscrimineel die er met 1,2 ton cocaïne vandoor zou zijn.

KIJK. De ontvoerders van Mo Azzaoui verspreidden begin maart een gsm-filmpje waarin hij met handboeien aan zegt niets met de diefstal van cocaïne te maken te hebben

De gewezen portier Mo Azzaoui werd op 22 februari naar een afspraak op de snelwegparking langs de E19 in Rumst gelokt. Daar werd hij overmeesterd door een gewapend commando dat hem in een Volkswagen Golf sleurde en wegstoof richting Antwerpen.

1,2 ton cocaïne verdwenen

De Antwerpse ex-portier werd volgens het Antwerpse parket eerst ondergebracht in de buurt van Wommelgem of Borsbeek en later overgebracht naar een ander schuilplaats.

Naar verluidt zouden de ontvoerders Serviërs zijn die Mo Azzaoui verantwoordelijk hielden voor de verdwijning van een lading van 1,2 ton cocaïne. Die kostbare lading cocaïne verdween midden februari vanop de terminal 1333 in de Waaslandhaven. De drugs zouden aan boord hebben gezeten van een containerschip van rederij Grimaldi.

De federale politie Antwerpen voerde in alle stilte een onderzoek maar na een tiental dagen was er nog geen spoor van de ontvoerders. Daarop besloot het Antwerpse parket een opsporingsbericht te verspreiden met bewakingsbeelden van Mo Azzaoui in de tankshop van de parking in Rumst.

“King en Smiley”

De ontvoerders maakten vervolgens een gsmfilmpje publiek waarin de gehandboeide Mo Azzaoui over de diefstal van de 1,2 ton cocaïne sprak. Volgens hem was de diefstal het werk van ‘King’, met name Naïs A. en zijn kompaan ‘Smiley’. De drugs hebben een groothandelswaarde van minstens 25 miljoen euro.

Na het opsporingsbericht bleef het stil. De ontvoerders lieten niets meer van zich horen. Tot op 19 maart ineens aanslagen werden gepleegd op het wokrestaurant Wok & Chicken Style aan de Jules Moretuslei in Wilrijk en op een woning in de Zwartzustersberg in Mechelen. De aanslagen zouden gericht zijn tegen familie van ‘King’ en ‘Smiley’, de twee cocaïnedieven die de ontvoerde Mo Azzaoui in het gsmfilmpje had genoemd. Ook het parket bevestigde toen dat de link tussen deze aanslagen en de ontvoering werd onderzocht.

Misverstand

Maandagavond kwam dan het verlossende bericht dat Mo Azzaoui was vrijgelaten. De ontvoerders hadden hem in de nacht van zondag op maandag geblinddoekt afgezet in Nederland, in de buurt van zijn familie. De man is vader van vijf kinderen.

“Alles berust op een misverstand. Daarom is hij ook vrijgelaten”, zo laten bronnen in zijn omgeving horen. De ontvoerders waren in de veronderstelling dat Mo Azzaoui eigenaar was van het wokrestaurant Wok & Chicken Style in Wilrijk. Een vergissing, zo bleek al snel, want Mo Azzaoui is eigenaar van een pastarestaurant op Antwerpen-Zuid. Het restaurant in Wilrijk is eigendom van de schoonzoon van de vermeende King, Naïz A.

De ontvoerders zagen hun vergissing in en hebben Mo dan verplicht dat gsmfilmpje op te nemen om zo druk te zetten op die King en Smiley. Verder hebben zij hem correct behandeld. Hij kreeg pizza’s te eten, kon Netflixen en kon zich douchen en scheren wanneer hij erom vroeg. Hij liep kleine verwondingen op toen hij zich op de parking in Rumst verzette tegen de kidnappers.”

Geen losgeld

Volgens diezelfde bronnen is er geen losgeld betaald. De ontvoerders wilden Mo Azzaoui al eerder loslaten maar veranderden hun plannen toen het opsporingsbericht werd verspreid. Daarop werd Mo Azzaoui overgebracht naar een schuilplaats in Nederland.

De Antwerpse ex-portier liep in 2010 celstraffen op voor de teelt van cannabis, onder meer in een hypermoderne plantage langs de A12 in de regio Willebroek en later voor een plantage in Hoboken. Hij was tot nog toe niet betrokken bij cocaïne-invoer.

