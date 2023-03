Gegijzelde Mohamed Azzaoui stuurt videoboodschap om onschuld te bewijzen: “King en Smiley hebben 1.000 kg cocaïne gestolen”

updateDe 49-jarige gewezen portier Mohamed Azzaoui uit Wilrijk is een week geleden ontvoerd na de diefstal van honderden kilo’s cocaïne in het drugsmilieu. Speurders gaan ervan uit dat de veertiger al meer dan een week door het drugsmilieu wordt gegijzeld op een onbekende plaats. Er zijn beelden verspreid van hoe de man, bijgenaamd ‘De Schedel’, halfnaakt en geboeid op een stoel zit. De familie vreest voor zijn leven.

Mohamed Azzaoui werd gekidnapt op de parking langs de E19 in Waarloos (Kontich). Daar had hij een afspraak met enkele contacten uit het criminele milieu. Azzaoui werd er nog gefilmd door bewakingscamera’s van de shop van het tankstation. Een familielid zag kort daarna hoe vier gewapende en gemaskerde ontvoerders Mohamed Azzaoui een kap over zijn hoofd trokken en in een Volkswagen Golf duwden. Dat familielid trachtte de ontvoerders nog klem te rijden maar dat mislukte.

De ontvoering duurt ondertussen al ruim tien dagen. De ontvoerders hadden Mohamed Azzaoui op 22 februari ter verantwoording geroepen nadat een uithaling van 1,2 ton cocaïne met een groothandelswaarde van 25 miljoen euro was foutgelopen. De lading cocaïne was enkele dagen eerder uitgehaald op kaai 1333 bij de firma Antwerp Euroterminal in de Waaslandhaven. Mohamed Azzaoui fungeerde als tussenpersoon en zou de uithaling hebben ‘uitbesteed’ aan handlangers uit het Waasland. Eén van die handlangers zou er met een deel van de coke vandoor zijn.

Volledig scherm Mohamed Azzaoui in de shop van het benzinestation in Kontich, kort voor hij werd ontvoerd. © Federale politie

Videoboodschap

Dat zit zo. Een Servische bende kocht 1,2 ton cocaïne bij Braziliaanse criminelen, de ‘groothandel’ zeg maar. De drugs werden per container naar de haven van Antwerpen verscheept. De Serviërs vroegen aan Mohamed ‘de schedel’ Azzaoui om de coke uit te halen. Als beloning zou Azzaoui 200 kilo mogen houden en zelf verkopen. Azzaoui schakelde voor de uithaling echter zelf nóg een onderaannemer in: een man met de bijnaam ‘King’. In een videoboodschap legt Azzaoui uit dat ‘King’ een man uit Lokeren zou zijn, en dat hij er met 1.000 van de 1.200 kilo cocaïne vandoor is. Zijn eigen 200 kilo heeft Azzaoui al aan de Serviërs terugbezorgd. De 1.000 resterende kilo’s zijn spoorloos.

Volgens ingewijden zit de Servische bende achter de ontvoering. Zij willen hun verdwenen coke dringend terug, anders kunnen ze de coke niet betalen aan de Brazilianen waar ze de cocaïne van kochten.

Vrijdagavond stuurden de ontvoerders al de derde videoboodschap in tien dagen tijd naar vrienden en familie van Mohamed Azzaoui. In de recentste video is Mohamed Azzaoui te zien met handboeien om. “King heeft die 1.000 kilo meegenomen. Hij moet terechtkomen”, zegt hij. “King ging die zogezegd aan ‘Smiley’ geven. Toen wij vroegen wie Smiley was, kon hij daar nooit op antwoorden. ‘Dat zijn uw zaken niet’, zei hij.”

Eerder was er al een video verspreid waarop Azzaoui bijna naakt is, en geboeid op een stoel zit. Dat filmpje is waarschijnlijk kort na de feiten gemaakt en verspreid.

Volledig scherm Eerder werden er ook al beelden verspreid van hoe de man, bijgenaamd ‘De Schedel’, halfnaakt en geboeid op een stoel zit. De familie vreest voor zijn leven. © rv

Wie zag de VW Golf?

Volgens het Antwerpse parket dook de VW Golf van de ontvoerders op de avond van de kidnapping op aan het rondpunt van Wommelgem, waarna het de Autolei nam richting Borsbeek. Mogelijk is het slachtoffer die avond naar een locatie gebracht tussen de Autolei en de Herentalsebaan.

Woordvoerder Kristof Aerts van het parket: “De onderzoeksrechter vraagt dat mensen die op 22 februari tussen 20.45 uur en 23 uur de VW Golf daar of in de buurt hebben gezien om dat te melden. Ook of er in de nacht van 22 op 23 februari in de omgeving van de rotonde andere verdachte zaken zijn opgevallen. Het is mogelijk dat het slachtoffer daarna naar een andere locatie werd gebracht die op dit moment nog onbekend is.”

De gehuurde VW Golf werd eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Er loopt een sporenonderzoek op de auto, maar het voertuig werd intussen ook door andere mensen gebruikt.

Volledig scherm De auto van de ontvoerders werd in Brussel teruggevonden. © Federale politie

Vader van 5

De familie vreest voor het leven van Mohamed Azzaoui. Hij is zelf vader van vijf kinderen. Zijn vrouw Jamila die onder de naam “Gewoon Mila” een bekende influencer met honderdduizenden volgers is op Instagram en TikTok, smeekt om Mohamed “onze man, broer, oom en papa van 5 kinderen veilig terug te brengen”.

Volledig scherm Zijn vrouw is een influencer op sociale media met honderdduizenden volgers © rv

Mohamed Azzaoui is in het Antwerpse ruim bekend als een portier in het clubleven. “Een aangename, correcte kerel”, omschrijft een kennis hem die jarenlang met hem samenwerkte. Mohamed raakte in de jaren negentig betrokken bij een grootschalige sigarettendiefstal waarbij een vrachtwagenchauffeur korte tijd werd gegijzeld. Toen kreeg hij slechts een werkstraf. In 2010 liep hij wel celstraffen op voor de teelt van cannabis, onder meer in een hypermoderne plantage langs de A12 in de regio Willebroek en later voor een plantage in Hoboken.

Het Antwerpse parket spreekt van een mogelijk acute gevaarsituatie. “Mensen die informatie hebben, worden nadrukkelijk gevraagd zelf geen initiatief te nemen maar zo snel mogelijk de politie te contacteren”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier of via het gratis nummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te vormen.

