Gegijzeld voor 600.000 euro drugsgeld, verdachten spreken van opgezet spel

AntwerpenBediende Laura D. en Fidan H. moeten langer in de cel blijven voor de ontvoering van Emi Y. Deze crimineel was ervandoor gegaan met maar liefst 600.000 euro drugsgeld. Toen het geld niet op de plaats van afspraak aankwam, opende drugskopstuk Mohamed R., bijgenaamd ‘De Algerijn’, de jacht op Emi Y. Zeven verdachten waaronder Laura D. en Fidan H. werden gearresteerd op basis van gekraakte berichten van de chatdienst Sky ECC.

Op 27 januari 2021 werd de 24-jarige Emi Y. door de Portugese politie bevrijd uit een hotel in Lissabon. De familie van Emi Y. was in Antwerpen naar de politie gestapt nadat zij hulpkreten, foto’s en een video van een mishandelde Emi Y. hadden toegestuurd gekregen. De familie moest over de brug komen met een fors bedrag aan losgeld of Emi Y. zou de ontvoering niet overleven.

De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen arresteerde begin deze maand zeven verdachten voor deze ontvoering in het drugsmilieu. Het gaat om gekende criminelen uit de entourage van Antwerpse drugscrimineel Mohamed C., ‘De Algerijn.’ Twee handlangers uit Borsbeek werden opgepakt: worstelaar Muslim I. en Fidan H. De twee mannen kwamen eerder al in beeld voor aanslagen met brandbommen tegen een dansschool op de Boterlaarbaan in Deurne en een aanslag in de Alfred Bevernagelei in Deurne.

Verder werd de Albanees Flamur R. opgepakt, de Georgische judoka David M. en de Marokkaan Mohamed O. Ook Mohamed R., ‘De Algerijn’ zelf is verdachte in het onderzoek omdat hij de opdracht zou hebben gegeven voor de ontvoering.

600.000 euro

Volgens de gekraakte berichten uit de chatdienst Sky ECC was de ontvoering een gevolg van een diefstal door Emi Y. Deze drugscrimineel had opdracht gekregen om zo’n 600.000 euro drugsgeld naar Duitsland over te brengen. Het geld zou eigendom zijn van drugskopstukken als ‘De Algerijn’ en Abdelilah ‘Black’ El Messaoudi.

Emi Y. ging er echter met het geld vandoor. ‘De Algerijn’ zou een aantal bendeleden daarop opdracht hebben gegeven voor de ontvoering. In de Sky-berichten wordt het hele opzet uit de doeken gedaan.

De verdachten beweerden na hun arrestatie echter dat de ontvoering in scène was gezet, in samenspraak met slachtoffer Emi Y. De foto’s en video waarop hij zwaargewond leek, zouden nep zijn. Zij wilden op die manier geld aftroggelen van de kopstukken.

Die tactiek werd eerder toegepast door de Antwerpse drugscrimineel ‘Lange Vingers’, die met een in scène gezette mishandeling aan zijn vijanden wist te ontsnappen.

Telecomoperator

Vorige week besliste de raadkamer al om vier verdachten langer in de gevangenis te houden. Woensdag verschenen nog twee verdachten, Fidan H. en Laura D., voor de raadkamer.

Vooral de rol van Laura D., een bediende bij een Antwerps nutsbedrijf, is opmerkelijk. Zij zou de schuilplaats van de te ontvoeren Emi Y. hebben achterhaald aan de hand van de locatie van zijn smartphone. Hoe zij aan de pincode van de smartphone kwam, is onduidelijk. Mogelijk kreeg zij daarvoor hulp van een medewerker van een telecomoperator.

Dat wordt ontkend door advocaat Ergun Top, die Laura D. bijstaat: “Mijn cliënte ontkent ten stelligste iets met de vermeende gijzeling te maken te hebben."

Ook raadsman Frank Scheerlinck die optreedt voor Fidan H. zegt dat zijn cliënt zijn onschuld volhoudt. Hij is dit jaar zelfs niet in Portugal geweest.

De raadkamer verzette zich tegen hun vrijlating en besloot dat Laura D. en Fidan H., net als de vier andere verdachten vorige week, voorlopig in de gevangenis moeten blijven. De zevende verdachte, Mohamed ‘De Algerijn’ C. is zoals gezegd op de vlucht. Hij houdt zich mogelijk schuil in Dubai.

Slachtoffer in cel

Het slachtoffer van de ontvoering, Emi Y., verblijft zelf ook in de gevangenis. Hij zit een straf van 40 maanden uit omdat hij in december 2020 betrokken was bij een mislukte uithaling van cocaïne op kaai 869 in de Antwerpse haven. De man beweerde toen tijdens zijn proces goed bevriend te zijn met de Tsjetjeense worstelaar Muslim I., die nu als één van zijn ontvoerders wordt gezien.