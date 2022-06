Geen sprake van dwang, en dus wordt Jan Van Hecke vrijgesproken voor verkrachting van minderjarigen. Vlaamse acteur wél veroordeeld voor kinderporno

AntwerpenActeur Jan Van Hecke (52), bekend van jeugdreeksen als ‘De kotmadam’ en ‘Big & Betsy’ is vrijgesproken voor de verkrachting van vier minderjarige jongens tussen 14 en 17. Die hadden immers ingestemd met de seksuele contacten. Enkel de aanranding ten aanzien van een 14-jarige jongen werd bewezen omdat die nog te jong was om toestemming te geven. De acteur krijgt wél 4 jaar met uitstel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Jan Van Hecke vroeg op zijn proces een maand geleden de rechtbank om een tweede kans. Hij besefte dat hij zo niet verder kon en werkt aan zijn problematiek. De procureur had net voordien vier jaar celstraf met uitstel gevorderd.

“Alle jongens met wie ik seks had, hebben daar toestemming voor gegeven. Toch schaam ik me vandaag, en begrijp ik zelf niet hoe het zover is kunnen komen. Als ik mezelf bezig hoor in die undercoverreportage, word ik zelf misselijk. Het is zwaar om te dragen, maar ik wil er iets van maken. Ik hoop op een tweede kans”, klonk het.

De rechtbank sprak Jan Van Hecke vanochtend vrij voor de zwaarste aantijgingen, met name de verkrachting en aanranding van de minderjarige jongens. Die jongens had Jan Van Hecke leren kennen op datingsites. “Zij waren dus zelf op zoek naar contacten. Jan Van Hecke heeft hen niet gedwongen tot zedenfeiten. Toen zij bij hem langskwamen wisten zij waarvoor zij kwamen”, oordeelde de rechtbank.

Ook de cadeaus die Jan V.H. aan de jongens gaf waren niet buitensporig duur waardoor zij zich verplicht zouden voelen tot seks met de veel oudere man. Hij kocht voor hen onderbroeken, schoenen of andere kleding. De jongens lieten op vraag van Jan V.H. gebruikte onderbroekjes bij hem achter.

Quote Toch is mijn ambt van mening dat het hier om aanranding en verkrach­ting gaat. Door het grote leeftijds­ver­schil was er sprake van morele druk. Hij gaf hen ook af en toe geld en cadeautjes Procureur

De rechtbank acht Jan Van Hecke wel schuldig aan het bekijken, downloaden en verspreiden van kinderporno. “Jan Van Hecke stond niet stil bij het leed dat hij daarbij veroorzaakt. Door de kinderporno te bekijken houdt hij een onaanvaardbare feiten in stand”, oordeelde de rechter. Ook de aanranding ten aanzien van een 14-jarige jongen werd bewezen, die kon door zijn leeftijd geen toestemming geven.

Jan Van Hecke was aanwezig in de rechtszaal. Hij aanhoorde het verdict zonder enige reactie.

10-jarige jongen

Het proces is het sluitstuk van een undercoveronderzoek van HLN.BE samen met de Nederlandse collega Sven van der Meulen. De Nederlandse journalist had zich in een online chatgroep voorgedaan als pedofiel en werd er in oktober 2020 gecontacteerd door de beklaagde Jan Van Hecke. Ze spraken over hun interesse voor tienerjongens en ontmoetten elkaar op 10 juli 2021 in een hotel in Antwerpen. Hun gesprek werd gefilmd met een verborgen camera.

Volledig scherm Jan Van Hecke als Pieter-Paul Pruim in de jeugdserie Big & Betsy © VMMA

De acteur zei dat hij al met vijf jongens van 14 jaar seksuele contacten had gehad en dat hij hun onderbroeken had bewaard. Hij wilde ook seks hebben met jongens jonger dan 14 jaar en ging op het voorstel van de journalist in om een 10-jarige jongen te ontmoeten. Hij ging de volgende dag ook daadwerkelijk naar de hotelkamer, waar de jongen op hem zou wachten, maar trof er enkel een volwassen man aan.

Onderbroeken

De resultaten van het undercoveronderzoek werden overgemaakt aan het parket, waarop meteen een gerechtelijk onderzoek werd geopend. Tijdens huiszoekingen bij de beklaagde werden zeven onderbroeken in beslag genomen, alsook informaticamateriaal. Daarop werden naaktfoto’s van minderjarigen aangetroffen.

Quote De acteur had in een chatbox voor meesters en slaven ook een man leren kennen die hem naaktfoto’s en contactge­ge­vens van een potentiële slaaf had gegeven

Uit gesprekken op zijn iPhone bleek dat hij met vier jongens van 14 tot 17 jaar seks had gehad. Hij vroeg hen ook om hun onderbroeken. De jongens verklaarden dat de seksuele contacten met hun toestemming was gebeurd. Ze voelden zich geen slachtoffer van misbruik en stelden zich ook geen burgerlijke partij. “Toch is mijn ambt van mening dat het hier om aanranding en verkrachting gaat. Door het grote leeftijdsverschil was er sprake van morele druk. Hij gaf hen ook af en toe geld en cadeautjes”, stelde de procureur.

De acteur had in een chatbox voor meesters en slaven ook een man leren kennen die hem naaktfoto’s en contactgegevens van een potentiële slaaf had gegeven. De beklaagde zou ermee gedreigd hebben om de foto’s van die slaaf, die niet geïdentificeerd kon worden, publiek te maken, als hij geen seksuele handelingen wilde stellen. Hij wordt daarom ook vervolgd voor wraakporno en belaging.

“Meester-slaafrelatie”

De beklaagde gaf de seksuele contacten met de vier jongens toe en bekende ook te fantaseren over seks met een tienjarige. Uit zijn psychiatrisch onderzoek blijkt dat hij aan een parafiele stoornis lijdt. Volgens de gerechtspsychiater heeft hij wel inzicht in zijn problematiek en is er een gemiddeld tot hoog gemiddeld recidivegevaar. Een behandeling is aangewezen. Hij kreeg van de onderzoeksrechter voorwaarden opgelegd, die hij goed naleefde, en is ook al met therapie gestart.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor de feiten van aanranding en verkrachting, omdat de jongens met de seksuele contacten hadden ingestemd. Alleen bij de 14-jarige zou er hoogstens sprake kunnen zijn van aanranding. Over het bezit van de kinderporno werd geen betwisting gevoerd. Het verspreiden werd wel ontkend, net zoals het belagen van de ‘slaaf’. Volgens zijn advocaten kaderde de toon van die gesprekken in de meester-slaafrelatie. De naaktfoto’s werden ook nooit verspreid, dus van wraakporno kon geen sprake zijn.

Quote Het was ook telkens de journalist die opnieuw contact opnam, die voorstel­len deed, hem overtuigde en gerust stelde. Ik stel mij vragen bij dergelijke vorm van journalis­tiek, maar mijn cliënt is dus niet iemand die zelf actief op zoek ging Verdediging

De verdediging pleitte voor een opschorting, gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt valt op pubers, een stoornis waar hij niet om gevraagd heeft en waarover hij met niemand kon praten. Hij zocht daarom naar gelijkgezinden in online chatgroepen en heeft zich laten meeslepen. Het was ook telkens de journalist die opnieuw contact opnam, die voorstellen deed, hem overtuigde en gerust stelde. Ik stel mij vragen bij dergelijke vorm van journalistiek, maar mijn cliënt is dus niet iemand die zelf actief op zoek ging”, stelde zijn advocaat Walter Damen. Hij vroeg de rechtbank ook om rekening te houden met alle media-aandacht, waardoor zijn cliënt publiekelijk werd uitgespuwd en veel opdrachten verloor.

De rechtbank volgde de uitleg van de verdediging. Van Hecke werd vrijgesproken van verkrachting van de minderjarigen. Enkel de aanranding ten aanzien van de 14-jarige jongen werd bewezen, die kon door zijn leeftijd geen toestemming geven.

