Geen rijbewijs, rijverbod en dronken: politie zet weinig brave chauffeurs aan de kant

AntwerpenHet verkeersondersteuningsteam van de regio Centrum deed de afgelopen dagen enkele opmerkelijke vaststellingen tijdens hun patrouilles. Opvallend veel gecontroleerde chauffeurs bleken rond te rijden zonder geldig rijbewijs. In enkele gevallen bleken ze ook andere zaken op hun kerfstok te hebben. Zo verkeerden sommigen hen onder invloed van alcohol of drugs en hadden anderen een rijverbod.

Een eerste eigenaardige situatie deed zich voor toen het team een voertuig controleerde omdat de passagier geen veiligheidsgordel droeg. Tijdens die controle bleek de bestuurder nog een veel belangrijkere verkeersinbreuk te hebben begaan. Hij beschikte namelijk niet over een rijbewijs. Zijn voorlopige rijbewijs was al vijf jaar vervallen. Bovendien was hij veroordeeld tot een rijverbod tot juli volgend jaar en moest hij alle examens nog afleggen. Als klap op de vuurpijl bleek hij onder invloed van drugs. Genoeg reden dus voor de parketmagistraat om de wagen van de man in beslag te laten nemen. De eigenaar van de wagen krijgt ook een pv voor het toevertrouwen van een voertuig aan iemand zonder rijbewijs.

Dezelfde ploeg bemerkte ook een voertuig dat op de Plantin en Moretuslei over de baan zwalpte en te pas en te onpas remde. Toen het verkeerslicht op groen sprong, vertrok de bestuurder niet en staarde hij voor zich uit. Het was meteen duidelijk dat de bestuurder onder invloed verkeerde van alcohol. En alsof hij dat met zijn dromerige gedrag niet al genoeg had bewezen, illustreerde hij het nog wat meer door tijdens de politiecontrole zijn blaas te ledigen tegen een verkeersbord. Hij weigerde ook een ademtest af te leggen, maar het alcoholgebruik werd bevestigd via een bloedproef. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken en hij zal voor de politierechter moeten verschijnen.

Een derde voertuig werd onderschept nadat de chauffeur foutief had voorgesorteerd en dan aan hoge snelheid de wachtende file voorbijstak. De bestuurder kon geen rijbewijs tonen, want dat bleek nog op de rechtbank te liggen. Hoewel het rijverbod van de man al was afgelopen, had hij nooit de herstelexamens afgelegd en beschikte hij dus niet over een geldig rijbewijs. Bovendien was hij onder invloed van cocaïne en vrij onder voorwaarden.

Tot slot werd een dame aan de kant gezet die rondreed met de smartphone in de hand. De dame kon geen rijbewijs voorleggen. Ooit beschikte ze over een voorlopig rijbewijs, maar dat was al 8 jaar niet meer geldig. De dame kreeg een pv voorgeschoteld. Ook de eigenaar van de wagen zal zich moeten verantwoorden voor het toevertrouwen van de wagen aan een persoon zonder geldig rijbewijs.

