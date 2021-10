Geen prik? Dan krijg je geen job bij Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA: “Kwestie van je verantwoordelijkheid op te nemen”

ZNA is de grootste ziekenhuisgroep van Vlaanderen, met circa 2.500 bedden verspreid over drie algemene ziekenhuizen, zes gespecialiseerde hospitalen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en zeven dagcentra. Een verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel ligt al een tijd op tafel. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt dat de wet voor kerstmis is gestemd, maar het kan ook later zijn. “Ik kan me niet inbeelden dat er in de zomer van 2022 nog mensen in de zorg werken die niet gevaccineerd zijn”, zei hij op Terzake.