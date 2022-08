Geen L, te veel passagiers aan boord en geen verzekering: Chauffeur moet auto afgeven na controle

Allereerst bleek een bestuurder rond te rijden met een auto zonder inschrijvingsbewijs en geldige verzekering. De chauffeur had ook enkel een voorlopig rijbewijs van 36 maanden en vier passagiers aan boord, wat niet toegelaten is. Geen van hen voldeed aan de eisen om als gemachtigde begeleider in de auto te stappen. Final touch: op de auto was geen ‘L’ aangebracht. De jonge bestuurder had eerder al zeven andere inbreuken begaan rond de voorwaarden die aan dat type rijbewijs verbonden zijn. De auto is op bevel van het parket in beslag genomen.