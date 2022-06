Geen groene vingers? Zo creëer je in een handomdraai een tuin in bloei

Wonen in het groen, willen we dat stiekem allemaal niet? Wie het geluk heeft om een tuin te hebben, kan daar creatief mee aan de slag. Wied het onkruid, laat de grasmaaier eens wat vaker staan zodat het gazon volop de kans krijgt om te groeien en laat je inspireren door één van deze thematuinen voor een zomer in bloei.

De hapklare tuin

Verander de wereld, begin bij jezelf. Zelf je groenten, fruit en kruiden oogsten past helemaal binnen een duurzame levensstijl. Uit eigen tuin smaakt alles lekkerder, het is biologisch én je bevordert ook nog eens de biodiversiteit in je tuin. Een eigen moestuin lijkt moeilijker dan je denkt. Met een kweekbak, groot of iets compacter, stek- en turfpotjes en de juiste zaden voor de groenten, kruiden en fruit die je wil zaaien kan je al aan de slag. Maar het allerbelangrijkst is zonlicht. De meeste groenteplanten zoals komkommer-, courgette-, paprika- en tomatenplanten zijn zonaanbidders en hebben minimaal 6 tot 8 uur direct licht nodig. Niet echt veel zon in je tuin? Sla, spinazie, rucola, snijbiet en wortelen doen het ook goed in de (half)schaduw. Op je balkon kan je makkelijk je eigen groenten oogsten in een kweektafel. Ook smaakmakers als munt en basicilum kan je makkelijk zelf oogsten. Leuke doe-het-zelftip: hang je kruiden op in potten in terracotta met kokostouw en tuintouw.

En die bessenmix in je granola-ontbijt zaai je ook makkelijk zelf. Kies een aantal bessenstruiken zoals framboos, braam, blauwe bes en zwarte bes uit, en je hebt elke ochtend verse vitaminen op je bord. Met een citroenboompje voeg je een zuiders accent toe. Zo zit je nooit meer zonder frisse toets voor in de thee, limonade of vinaigrette.

De dierentuin

Ook op jouw kleine stukje natuur kan je het dierenleven verrijken. Met een bijenhotel doe je wilde bijen een groot plezier, maar ook andere insecten zijn er dol op. Wolzwevers, spinnendoders, dekmetselwespen, bladluizenvangers … Binnen de kortste keren wordt het een beestenboel van jewelste. Hang het ‘hotel’ bij voorkeur op een zonnige plek. De buisjes maak je best door gaten te boren in onbewerkt hout, of door buisjes van bamboe en riet te combineren. Kies voor verschillende groottes, zodat je verschillende soorten bijen kunt ontvangen. Bijen zijn gek op bloemen, dus zorg er van maart tot en met oktober voor dat je tuin in kleurrijke bloei staat.

De watertuin

De klimaatverandering laat zich elk jaar steeds sterker voelen. Felle, kortstondige regenbuien worden afgewisseld met lange perioden van droogte, waardoor het belangrijk wordt om van die regen optimaal gebruik te maken. Vloek dus niet als het begint te druppelen, maar zuiver het regenwater met een sedumdak en vang het overtollige water op een regenton. Met een (zwem)vijver in de tuin, al dan niet met fontein, creëer je wonderlijk onderwaterleven. Tijdens lange perioden van droogte en hitte is het ook belangrijk om genoeg schaduw in de tuin te voorzien. Een groene pergola of een dakboom ogen ook nog eens mooi.

De bloementuin

Verwen je jezelf elk weekend met een kleurrijk wildboeket? Plant dan gewoon de juiste zaadjes in de tuin, zodat je je bloemen zelf kunt plukken. Wil je het hele jaar door genieten van verse bloemen, dan is het belangrijk om verschillende soorten bloemen te kiezen die elk in een andere periode bloeien. Tip: maak een bloembollenlasagne. Daarbij plant je de bloembollen in laagjes, te beginnen met de bollen die als laatste bloeien, zoals tulpen. Daarop komt een laagje aarde en de volgende laag bloembollen zoals narcissen of hyacinten. Die bedek je opnieuw met een laagje aarde, gevolgd door de bloembollen die als eerste in het voorjaar bloeien: krokussen en blauwe druifjes. Daarnaast zaai je best ook bloemen die enkel in de zomer bloeien: verbena’s, zonnebloemen, dahlia’s, gladiolen en pioenrozen. Zomerheide bloeit dan weer tot laat in het najaar, net als herfstaster, een plant met vrolijke roze en gele bloemen. Hemelsleutel is winterhard, maar toch kleurrijk, met paarse en rode bloemen.

Welke tuin je ook wil creëren, voor elk project kan je bij Intratuin Halsteren rekenen op advies op maat. Gelegen op de Brabantse wal, tussen Zeeland en Vlaanderen, vind je hier 25.000 m² shopplezier, op amper 30 minuten rijden van Antwerpen. Voor de kleinsten is een buiten- én binnenspeeltuin beschikbaar. Geniet na je bezoek van lekkers bij Rudolph’s Bakery, Piepers & Burgers en Zoet & Zo. Het ultieme dagje uit voor het hele gezin, klaar om van de zomer te genieten.