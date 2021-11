“Geen gezever over ik schaam mij en blabla”: uitgelekte mail toont hoe praesidium studentes onder druk zette om te strippen tijdens doopactiviteit

Antwerpen/Wilrijk Verkrach­ter hoopt na voorlezen liefdes­brief op vrijspraak; rechter straft hem met vier jaar opsluiting

Een 40-jarige Brusselaar is veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij kon niet verkroppen dat hun relatie voorbij was. De man was zo bezeten van zijn ex dat hij van Brussel naar Antwerpen verhuisde. Hij stalkte haar en haar vrienden en ging uiteindelijk over tot een ruwe verkrachting.

10 november