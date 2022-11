Geen Antwerpse filmbonus meer en ‘realistischer’ budget voor investeringen: Bart De Wever en Koen Kennis (N-VA) trappen raadscommissies over besparingen af

Antwerpen De meest geviseerde drugsfami­lie: ondanks bewaking en extra politiecamera’s was familie E. H. al zeven keer betrokken bij aanslagen binnen milieu

In de Deken De Winterstraat in Berchem en in de Van Lissumstraat in Deurne ontploften donderdagnacht explosieven. In beide straten wonen leden van de familie E. H. die eerder al werd geviseerd. Ondanks privébewakingsdiensten en extra politiecamera’s zijn er sinds 2019 maar liefst zeven aanslagen tegen hen gepleegd.

18 november