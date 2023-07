Geen ‘Antwerpen’ maar wél ‘Vlaanderen Zingt’ op Grote Markt komend weekend: “De Antwerpenaar mag een fantastische verrassingsact verwachten”

Parket eist contactver­bod voor drugsver­slaaf­de jongen die zus sloeg, tegen wil van ouders: “Breng mijn zoon alstu­blieft weer naar huis”

Hoogoplopende emoties maandagochtend in de Antwerpse correctionele rechtbank. De 20-jarige Taissir, die al langer een moeizame verstandhouding heeft met zijn gezin, stond terecht omdat hij tijdens een felle familieruzie zijn 17-jarige zusje geslagen zou hebben en haar aan de haren had getrokken. Opvallend: de procureur vorderde een contactverbod voor de jongen om het gezin te beschermen, hoewel zowel Taissirs ouders, toch burgerlijke partij in de zaak, als zijn advocaat daar fel tegen waren. “Als we hem bezoeken in de gevangenis is hij zo lief.”