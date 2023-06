“Geef mij een profcontract of je familie gaat eraan”: ‘carjacker’ die Antwerp-trainer van Bommel probeerde af te persen, riskeert vijf jaar cel

Provincie weigert vergunning voor AR­OP-si­te: “We hopen dat projectont­wik­ke­laar alsnog luistert naar noden buurt”

Het provinciebestuur geeft geen omgevingsvergunning voor de veelbesproken AROP-site in Borgerhout. De projectontwikkelaar had begin dit jaar de school uit de plannen geschrapt, maar de deputatie vindt dat een gemakkelijkheidsoplossing om open ruimte te winnen. “We zijn tevreden, maar het is jammer dat de site braak blijft liggen”, zegt Kenneth Cools van buurtgroep ‘Wij willen Ademruimte’.