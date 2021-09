Gedupeerde Jean (88): “Zal ik het nog meemaken dat sjoemeladvocaat Marc G. voor de rechter komt?"

Antwerpen Grootste ziekenhuis­schip ter wereld maakt laatste stop in Antwerpen voor het voorgoed naar Afrika vertrekt

13 september Het was alle hens aan dek op The Global Mercy vandaag. Het grootste private ziekenhuisschip ter wereld voer al pronkend langs de Scheldekaaien alvorens het zes maanden lang in het hart van Antwerpse haven ankert. Eens volledig ingericht zet het koers naar Dakar in Senegal: “We hopen daar 50.000 mensen direct te helpen, maar zetten vooral in op de ontwikkeling van langdurige medische zorg.”