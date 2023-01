Gedrogeerde chauffeur van straat gehaald

Antwerpen/Berchem Oud-spe­ler KV Oostende krijgt vier jaar cel voor aanslag in drugsmili­eu

Oud-speler van KV Oostende, Alvin S.N. (26), is veroordeeld tot vier jaar celstraf omdat hij samen met een andere Brusselaar een aanslag pleegde in het Antwerpse drugsmilieu. De Brusselaar kreeg 5 jaar cel. De twee mannen losten vier schoten op een woning in de Baron De Catersstraat in Berchem en filmden de aanslag met hun gsm.

4 januari