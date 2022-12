Gedrogeerde bestuurder gevat na wilde achtervolging: man werd gezocht voor 19 (!) gerechtelijke feiten

Pascal Pilotte (52) stopt als trainer van Rupel Boom omwille van ernstige gezond­heids­pro­ble­men: “Een grote schok voor iedereen”

Pascal Pilotte is geen trainer meer van Rupel Boom. Nadat de scheidsrechter zaterdag ruim een uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Francs Borains besloot om het duel niet te laten doorgaan, sprak de coach zijn spelersgroep toe in de kleedkamer. Ernstige gezondheidsproblemen dwingen de 52-jarige coach om met onmiddellijke ingang te stoppen. T2 Kevin Nicaise en T3 Yassine Salmi nemen over in afwachting van een nieuwe T1.

13:12