Gedaan met lachen: bendeleden Makreel krijgen tot 8 jaar cel voor invoer cocaïne

De Bende Makreel, die bekend werd omdat bij een bendelid 1 miljoen euro cash in een koffer werd gevonden, is veroordeeld tot celstraffen van 8 jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de strafeis van 12 jaar die de aanklager voor de kopstukken had geëist. De bende had in 2015 een tiental transporten van cocaïne via de Antwerpse haven ingevoerd.