Gedaan met gratis parkeren op Gedempte Zuiderdokken: vanaf december geldt rood parkeertarief

Antwerpen Gedaan met onaangena­me verrassin­gen aan Sint-Annatunnel: nieuwe app waarschuwt gebruikers bij storing of onderhouds­wer­ken

13 november Wie in Antwerpen met de fiets de Schelde wil oversteken, heeft een aantal mogelijkheden: over het water met het Sint-Annaveer of er onderdoor via de Kennedyfietstunnel of de Sint-Annatunnel. Deze Scheldeverbindingen worden druk gebruikt maar hebben ook regelmatig te kampen met technische defecten en geregelde onderhoudswerken. Om de fietser sneller te informeren en toe te laten zijn route beter te plannen lanceert Wegen en Verkeer nu de gratis app ‘Fietsverbindingen Schelde’.