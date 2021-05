Gebouw DPG Media opnieuw vrijgegeven na dreigbericht, Dany Verstraeten presenteert noodnieuws vanuit Vilvoorde

AntwerpenHet gebouw van DPG Media aan het Mediaplein in Antwerpen is een tijdlang ontruimd geweest na een dreigbericht. Het VTM Nieuws van 19 uur werd uitgezonden vanuit een noodstudio in Vilvoorde. Ondertussen is de binnenzijde van het gebouw opnieuw vrijgegeven. Het gebouw zal nog de rest van de avond worden bewaakt door de politie. Om 21u40 volgt er nog een extra nieuwsuitzending vanuit Antwerpen met extra duiding.

Rond 17.30 uur werd de evacuatieprocedure gestart en werden alle medewerkers die op dat moment in het gebouw aanwezig waren opgeroepen om via de nooduitgangen naar buiten te gaan. De dreiging zou vanuit Nederlandse en rechtsextremistische hoek komen, van een groep die zich de “Dutch Freedom Fighters” noemt.

De waarschuwing om het gebouw te ontruimen kwam via de politie. Bij DPG Media is geen rechtstreeks dreigement binnen gekomen. “Wij hebben een bedreiging gekregen ten opzichte van het gebouw in Antwerpen. We onderzoeken samen met de politie wat er gaande is. Ons gebouw is ontruimd en al onze mensen zijn in veiligheid gebracht”, zo zei DPG Media-woordvoerster An Goovaerts eerder op de avond.

Een eerste sweeping van het gebouw was negatief. De veiligheidszone die rond het gebouw was ingesteld, is rond 19u40 opgeheven. Ondertussen mochten de medewerkers van DPG Media via de ondergrondse parkeergarage opnieuw naar binnen.

Volledig scherm Gebouw in Antwerpen wordt weer vrijgegeven, werknemers kunnen weer naar binnen via de ondergrondse parking. © VTM nieuws

Quote Tot we zeker zijn vanwaar de dreiging afkomstig is, kan er niet worden uitgeslo­ten dat er nog zaken gericht tegen het gebouw gebeuren Woordvoerder politie Antwerpen

De politie zal nog wel voor de rest van de avond aanwezig blijven. “Tot we zeker zijn vanwaar de dreiging afkomstig is, kan er niet worden uitgesloten dat er nog zaken gericht tegen het gebouw gebeuren”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie aan VTM Nieuws. “Dus voorzien we voor de rest van de avond zeker nog extra manschappen.” De woordvoerder kan niet in detail gaan over de aard van de dreiging. “Maar uiteraard doen wij al het nodige om risico’s uit te sluiten en voorzien we ook nog bewaking voor de rest van de avond.”

De ontruiming van het gebouw van DPG Media aan het Mediaplein in Antwerpen en het instellen van een veiligheidszone errond, heeft niet voor hinder gezorgd in het aangrenzende Antwerpen-Centraal. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer verloopt er normaal.

Volledig scherm VTM nieuws moest uitzenden vanuit een noodstudio in Vilvoorde. Dany Verstraeten was de presentator van dienst. © VTM nieuws

Het VTM Nieuws van 19 uur werd uitgezonden vanuit een noodstudio in Vilvoorde. Dany Verstraeten presenteerde het nieuws. “Onze gebruikelijke studio in Antwerpen was een tijdlang hermetisch afgesloten. Ondertussen is een gedeelte opnieuw vrijgegeven,” meldde Verstraeten.

Straks na Camping Coppens, om 21u40, brengt Stef Wauters nog een extra nieuwsuitzending vanuit het DPG Media-gebouw in Antwerpen.

