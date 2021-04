“Geboorteplek van Antwerpen is verminkt”: oud-burgemeester niet te spreken over nieuwe ‘blokkendoos’ aan Het Steen

Antwerpen Veelple­gers, vreemde verstop­plek­ken en een gebarsten raam door wodkafles: Antwerpse politie­recht­bank buigt zich over ‘lockdown­feest­jes’

27 april De emoties laaiden hoog op in de politierechtbank in Antwerpen maandagochtend. De rechter boog zich over acht dossiers die betrekking hadden op de fameuze ‘lockdownfeestjes’. Eén van de beklaagden bracht de zaal aan het lachen en een van de advocaten was niet te spreken over de aanklacht van een bijeenkomst van vier personen: “Mijn cliënte is het knuffelcontact van een zwangere vrouw. Een vriendin helpen, mag dat ook al niet meer?”