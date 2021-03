‘Ge moogt naar huis gaan’: Antwerpse politie draait Urbanusliedje om jongeren in hun bed te krijgen (en het werkt)

Antwerpen Sp.a wil grondige evaluatie van Burgerbe­gro­ting: “Eerlijker verdeling van middelen met gelote burgerjury en wijkbudget­ten”

12 maart De Burgerbegroting in het district Antwerpen maakte sinds haar uitrol in 2014 school in Vlaanderen. Maar zoals dat in het leven gaat: alles kan beter. Sascha Luyckx (sp.a) stelt maandag op de districtsraad de invoering van een gelote burgerjury en wijkbudgetten voor. “Want nu zijn de gekozen projecten en de toegekende centen vaak té geconcentreerd in specifieke buurten of wijken.”