Gasnetbeheerder Fluvius schuldig aan dodelijke ontploffing Ridderveld: “Veiligheidsbeleid bij Fluvius faalde”

Op 3 september 2019 vond een verwoestende gasexplosie plaats op het Wilrijkse Ridderveld. Drie woningen werden van de kaart geveegd: Ridderveld 10, 11 en 12. Drie andere woningen liepen zware schade op. Ook in de ruime omgeving was er heel wat materiële schade.

De reddingswerkers konden drie bewoners vanonder het puin halen maar naar de laatste vermiste, de 86-jarige Louisa D’hertefelt, werd nog tot drie uur ’s nachts gezocht vooraleer ze dood werd teruggevonden.

Het parket van Antwerpen had de topmannen van netbeheerder Fluvius, CEO Frank Vanbrabant (57) en directeur netuitbating Wim Den Roover (59) gedagvaard wegens onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. Ook de firma Fluvius zelf dat het aardgasleidingnet beheert, stond mee terecht.

De rechter oordeelde vanmorgen dat Fluvius onvoldoende toezicht heeft gehouden op haar aardgasnetwerk in Ridderveld. Door gebrek aan voorzichtigheid kon bij graafwerken de koppeling van de gasleiding naar de woning op nummer 11 loskomen. Zo kwam er aardgas vrij in de kelder van die woning. Dat resulteerde enkele dagen later in de zware ontploffing.

Oude aansluiting

Uit het onderzoek blijkt volgens de rechtbank dat onder de verantwoordelijkheid van Fluvius fouten zijn gemaakt. De deskundige die de oorzaak van de ontploffing onderzocht, kwam tot de conclusie dat er een probleem was met de huisaansluiting. De koppeling in de kelder van Ridderveld 11 was onvoldoende aangeschroefd en de aansluiting lag ook op een diepte van 27 cm in plaats van de reglementaire 60 centimeter.

Eind 2012 was er nog een heraansluiting gebeurd na werken. Fluvius had toen volgens de deskundige een nieuwe boring op 60 centimeter kunnen doen om dat recht te zetten, maar koos voor de gemakkelijke oplossing door de muurdoorgang van de oude buizen te gebruiken om de nieuwe aan te sluiten.

Doordat de gebrekkige aansluitingsbuis niet diep genoeg lag, was het volgens de deskundige mogelijk dat deze werd verschoven bij de graafwerken die er toen bezig waren, met een gaslek tot gevolg. Zonder de gebrekkig aansluiting, waarvoor Fluvius verantwoordelijk was, was het ongeval niet gebeurd.

Volgens de rechtbank hebben de twee toplui van Fluvius geen individuele schuld aan de ontploffing. Zij worden vrijgesproken. Fluvius wordt veroordeeld tot schadevergoedingen aan tientallen slachtoffers.

“Fluvius overweegt beroep”

In een reactie zegt gasnetbeheerder Fluvius tevreden te zijn met de vrijspraak voor de CEO en de directeur netuitbating. “Wij zijn wel verbaasd dat Fluvius als bedrijf veroordeeld werd. Zeker gezien de uitvoerige verdediging en bewijsmiddelen die we tijdens de zitting in maart hebben aangebracht, en die volgens ons aantonen dat ons geen schuld treft. We gaan het uitgebreide vonnis nu eerst grondig bestuderen en dan bekijken wat onze eventuele volgende stappen zijn.”

