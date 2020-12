Gangsters zien in beroep straf gehalveerd voor ontvoeringen in drugsmilieu

Drie criminelen hebben in beroep veel lagere straffen gekregen voor hun aandeel bij twee ontvoeringen in het Antwerpse drugsmilieu. De drie kregen in eerste aanleg effectieve celstraffen tot 9 jaar. In het hof van beroep werden die straffen gehalveerd en kunnen de drie vrijwel onmiddellijk vrijkomen.

De criminele organisatie met als leiders de Parijse gangsters Mohamed Kanouté en Abou Sako had in 2016 twee ontvoeringen uitgevoerd, vermoedelijk in opdracht van de Nederlandse drugsbaron Houssine “Hoes” Ait Soussan. De Nederlander werd bij gebrek aan bewijzen niet mee vervolgd.

De eerste ontvoering gebeurde op 7 juli 2016. Drugscrimineel Abdelkader Bouker, woonachtig in Schelle, werd ontvoerd toen hij in Antwerpen zijn auto ging parkeren. Van hem is nooit nog iets vernomen.

Op 15 november 2016 werd Younes E.B. bij het verlaten van een fitnesscenter in Antwerpen in een bestelwagen gesleurd. Zijn ontvoerders hielden hem eerst vast in Sint-Joost-ten-Node en brachten hem daarna over naar de Parijse voorstad Nanterre. Daar kon hij op 22 december ontsnappen.

De kopstukken Mohamed Kanouté en Abou Sako kregen in eerste aanleg 12 jaar effectieve celstraf. Zij gingen niet in beroep. Kanouté is al aan Frankrijk uitgeleverd waar hij verdachte is andere gerechtelijke onderzoeken.

Geen concrete hulp

Hacène Salmi (9 jaar) tekende samen met de Brusselaars Abdelmalek Azzouz (9 jaar) en Adil El Manti (8 jaar) wél beroep aan.

Het Antwerpse hof sprak gisteren zijn oordeel uit. Een opvallend oordeel want voor het hof is er onvoldoende bewijs geleverd dat Salmi, Azzouz en El Manti concrete daden hebben gesteld bij de ontvoeringen of tijdens de voorbereiding ervan. Zowel voor de ontvoering van Bouker als van Younes E.B. worden zij vrijgesproken.



Het hof acht hen wel schuldig aan lidmaatschap van de criminele organisatie. Zij brachten mensen met elkaar in contact of hadden materiaal of wapens in bezit dat eventueel bij een ontvoering kon gebruikt worden.

Daarom worden Hacène Salmi en Abdelmalek Azzouz veroordeeld tot 40 maanden celstraf. Dat is ruim een halvering van hun straf tot 9 jaar cel in eerste aanleg. De twee mannen zijn momenteel nog aangehouden onder elektronisch toezicht. Zij kunnen binnenkort vrijgekomen.

Advocaat Koen Vaneecke die Abdelmalek Azzouz bijstond, was erg tevreden met de forse strafvermindering. “Het hof van beroep heeft terecht vastgesteld dat het gerechtelijk onderzoek in drie jaar tijd er niet in is geslaagd de waarheid naar boven te brengen. Nochtans zijn er kosten noch moeite gespaard geworden. Het onderzoek is blijven steken in veronderstellingen en contradicties.”

Luxe-horloges

Brusselaar Abdel El Manti krijgt vijf jaar celstraf, in plaats van de 8 jaar in eerste aanleg. De helft van zijn straf is met uitstel. Hij krijgt ook vijf luxe-horloges terug die hij in consignatie had van een juwelier. Het ging om twee Rolex’en, twee Audemars Piguet en een Hublot. El Manti kon het hof overtuigen dat hij naast zijn job als straathoekwerker in Anderlecht ook bijkluste als horlogeverkoper op commissie.