Gangster Ricardo Fanchini aangehouden in Sky ECC-onderzoek dat politie met zijn geld kon opstarten

AntwerpenGangster Ricardo Fanchini (66) zit opnieuw in de gevangenis. De man die in de jaren 2000 in Antwerpen fortuin maakte met zijn wodkabriek Kremlyosvkaya op het Eilandje en met drugshandel, is gearresteerd als lid van het ‘Superkartel’ van de cocaïnehandel. Dat onderzoek is gebaseerd op gekraakte chatberichten van operatie Sky ECC. Dubbele pech voor Fanchini: het geld dat het Antwerpse gerecht destijds aan hem verdiende (800.000 euro), is later geïnvesteerd in de operatie Sky ECC.