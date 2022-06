Galgenweel dit weekend het toneel voor Europees kampioenschap zeilen voor vrouwen

Voor deze tweede editie sloegen de Belgische Snipe Klasse en Watersportvereniging SRNA –die dit jaar ook organisator is van de Antwerp Race- de handen in elkaar. De deelneemsters zeilen in teams van twee personen, in een zwaardboot van 4,7 meter lang. De vorige editie van dit kampioenschap (2019) werd ook in Antwerpen gehouden en was alvast een groot succes. Niet alleen werd er op hoog niveau een spannende wedstrijd gevaren, tevens gaf de wedstrijd ook een enorme boost aan het vrouwenzeilen in de Snipe-klasse in België.