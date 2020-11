Fuifbeest vlucht doodsbang naar Dubai na oplichting met Porsche 911 cabrio

Antwerpen 4 jaar cel extra voor ‘doodver­klaar­de’ drugscrimi­neel Lange Vingers

18 november 4 jaar extra gevangenisstraf. Dat is waar drugscrimineel Gabriël C., ook wel bekend als ‘Lange Vingers’, naar uit kan kijken. Die straf komt bovenop de 5 jaar cel die hij momenteel uitzit voor oudere feiten uit 2015. Lange Vingers, die twee keer zijn eigen dood in scène had gezet, werd beschuldigd van het willen afhalen van 113 kilogram cocaïne in de haven van Antwerpen.