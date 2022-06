Frituurbaas N°1 en aanbidder ex-Miss België Ilse Demeulemeester veroordeeld voor fiscale fraude: “Verkocht 80% van frieten in het zwart”

Jobat Ouder­schaps­ver­lof steeds populair­der: deze uitkering mag je verwachten

Het voorbije jaar hebben 9,4 procent meer ouders betaald ouderschapsverlof opgenomen. De stijging is er bij zowel mama’s als papa’s. De grootste toename zien we bij mama’s die hun werkregime met 1/10 onderbreken om voor hun kroost te zorgen: een halve dag per week of een dag om de twee weken dus. Jobat.be legt de verschillende manieren (en voorwaarden) uit om ouderschapsverlof op te nemen.

1 juni