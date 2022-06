Frituurbaas N°1 en aanbidder ex-Miss België Ilse Demeulemeester veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor fiscale fraude: “Verkocht 80% van frieten in het zwart”

Deurne Cafébazin Marcella in shock na beledigin­gen Frank Geudens (Vooruit): “Hij riep dat ik ‘loemp’ was”

Opmerkelijk voorval in Café Daniel’s op het Wim Saerensplein, dinsdag in de late namiddag. Marcella van Varsseveld, de cafébazin die maandag nog een petitie tegen de overlast op het plein aan Bart De Wever (N-VA) had afgegeven, kreeg een furieuze Frank Geudens (Vooruit) over de vloer. Geudens is voorzitter van de districtsraad. “Hij riep dat ik ‘loemp’ was en dat mijn café nu als een van Vlaams Belang was geklasseerd.”

9:02