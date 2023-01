Fransman rijdt in op politie aan uitrit Kennedytunnel: “Ik was op terugweg van verjaardagsfeestje en had wat drugs mee”

AntwerpenDe 24-jarige Mehdi M. uit het Franse Roubaix was helemaal in paniek toen hij op 29 november in een wilde rit over de E19 en de Antwerpse Ring inreed op twee politiemannen. Op videobeelden is te zien hoe hij daarna op de berm klimt om weg te vluchten. De openbare aanklager vordert twee jaar celstraf. Eén van de jonge agenten getuigde hoe hij voor zijn leven moest wegspringen.

Mehdi M. uit Roubaix vond dat hij wel een feestje had verdiend voor zijn 24ste verjaardag. De jonge vader reed op 29 november naar Amsterdam om daar zijn verjaardag te vieren en met een voorraadje marihuana en hasj terug naar huis te komen. De man was in 2019 in Noord-Frankrijk al tot drie jaar cel veroordeeld voor dealen. Veel had hij niet opgestoken van die veroordeling.

Een patrouille van de verkeerspolitie merkte Mehdi M. op tijdens een controle op de E19 in Brecht, even voorbij de Belgisch-Nederlandse grens. Hij werd aangemaand te stoppen maar daar had Mehdi M., die onder invloed van softdrugs was, geen zin in. Hij duwde het gaspedaal in en scheurde aan 200 km/uur over de snelweg, rakelings langs vrachtwagens, over de pechstrook en rechts inhalend.

Quote In plaats van te stoppen versnelde hij. De inspec­teurs moesten wegsprin­gen waarbij één van hen tegen een betonnen jer­sey-blok botste en een maand arbeidson­ge­schikt was Openbare aanklager

Mehdi M. zigzagde verder over de Antwerpse Ring en naderde de Kennedytunnel. Daar had de federale wegpolitie zelf voor een file gezorgd zodat Mehdi M. wel moest afremmen. Dat deed hij ook maar wrong zich toch tussen de rijen auto’s en vrachtwagens door, met de nodige schade aan koetswerk en spiegels. De openbare aanklager: “Op het einde van de Kennedytunnel stonden twee inspecteurs met getrokken wapen Mehdi M. op te wachten. In plaats van te stoppen versnelde hij. De inspecteurs moesten wegspringen waarbij één van hen tegen een betonnen jersey-blok botste en een maand arbeidsongeschikt was.”

Mehdi M. raakte echter niet ver. Hij knalde op het politievoertuig van de twee inspecteurs, sprong uit zijn auto en vluchtte de berm op. Daar verstopte hij zich in de bosjes aan het Galgeweel. Met behulp van drones en een speurhond werd de Fransman wat later ingerekend.

“Eerste keer in mijn carrière”

De openbare aanklager vervolgde Mehdi M. niet voor poging doodslag maar wel voor gewapende weerspannigheid waarbij de auto als wapen werd gebruikt. Zij vorderde een celstraf van 2 jaar en boete van 800 euro.

Mehdi M. had heel veel spijt van zijn grote stommiteit. Hij had gehandeld in paniek. Van bij zijn eerste beslissing om niet te stoppen voor de politiecontrole op de E19 was die paniek alleen maar toegenomen. Advocaat Brecht Horsten die Mehdi M. bijstond: “Als je tegen 200 km per uur over de pechstrook rijdt, doe je dat toch alleen maar uit pure paniek. Om die paniek compleet te maken, wordt hij aan het einde van de Kennedytunnel opgewacht door twee politiemannen met getrokken pistolen."

Quote Dit voorval heeft mij emotioneel geraakt. Ik zag die auto afkomen en was overtuigd dat hij vol op mijn collega die schuin voor mij stond, zou inrijden Een van de betrokken inspecteurs

Mehdi M. vroeg de rechter geen effectieve straf uit te spreken. Hij had thuis een dochtertje van 6 maanden dat zijn aandacht opeiste. De man had liever een werkstraf of een straf met uitstel.

Wegspringen

De twee inspecteurs vroegen beiden een morele schadevergoeding. Een jonge inspecteur die pas zijn opleiding had afgerond, getuigde hoe het voelde om te moeten wegspringen voor een aanstormend voertuig. De politieman: “Dit voorval heeft mij emotioneel geraakt. Ik zag die auto afkomen en was overtuigd dat hij vol op mijn collega die schuin voor mij stond, zou inrijden. Hoe mijn collega toch naar rechts is kunnen wegspringen tussen die muur van vrachtwagens, begrijp ik niet. Ik zelf ben naar links gesprongen.”

De uitspraak valt op 10 januari.

