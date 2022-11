Frank Verstraeten reageert op klachten over betalingssysteem Zillion-fuiven: “In voetbalkantines worden de jetonnekes ook niet terugbetaald”

ANTWERPEN Uniek universi­tair onderzoek over Antwerps ‘clubster­ben’: “Verande­ren­de visie van stadsbe­stuur moet nachtleven beschermen tegen gentrifica­tie”

Je kan ze op één hand tellen, de universitaire onderzoeken over het nachtleven in Antwerpen. Nachtraaf en socioloog Anton Obbels (23) studeerde er afgelopen zomer mee af en modereert komende week ook het jaarlijkse, grote nightlife-debat met schepen Koen Kennis (N-VA) en belangrijke spelers uit de sector. “Het nachtleven moest dikwijls wijken voor nieuwe bewoners, terwijl die bewoners er net kwamen wonen door datzelfde nachtleven, dat is de gentrificatieparadox.”

6 november