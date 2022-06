Frank Jespers (60) nam in veertig jaar carrière nog nooit één dag verlof: “Te hard werken slecht voor je gezondheid? Integendeel”

Op zeventien jaar tijd is de inrichting van Franks kantoor aan het Leopolddok stijlvol geëvolueerd. Blikvanger is de grote Europese landkaart aan de muur, en de vintage versieringen die hij als twintiger van op buitenlandse opdrachten mee huiswaarts bracht. De mok met ‘I AM THE BOSS’ maakt hem trotser dan de eervolle ‘Diplôme d’Honneur’ op zijn bureau: “Ja die tas heb ik van ‘mijn jongens’ gekregen”, glimlacht hij. “Ik ben fier op mijn werknemers, ze leveren goed werk. Wat we doen in deze niche van de havenindustrie is gevaarlijk en moeilijk. Ze trekken van het zuiden van Spanje tot in het koude Polen met grote ladingen en zijn soms lang weg van huis.”