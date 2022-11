Foutparkeerder kan takeling nipt vermijden: “Hij krijgt wel enkele honderden euro’s aan boetes”

kickboksen Jamal Ben Saddik opent in januari kickboks­school in Deurne: “Met mijn ervaring anderen helpen”

Jamal Ben Saddik zit niet alleen in met zijn eigen kickbokscarrière: in januari plant hij in Deurne de opening van ‘Vinci Club’, een kickboksschool met fitnesscomplex voor jong en oud: “Ik kan met mijn ervaringen in het kickboksen anderen helpen.”

15 november