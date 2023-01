Fout kerstcadeau gekregen? Kringwinkel Antwerpen organiseert ruildag op Nieuw Zuid

Antwerpen Amsterdam­se 'Veganees' brengt Aziatische streetfood naar Plein Publiek

Gefrituurde bloemkool, thai green curry of bao buns? Nog tot 6 mei dit jaar neemt Veganees elke vrijdag en zaterdag de keuken van Plein Publiek Food Club over. Twee jonge Amsterdammers brengen voor de allereerste keer hun originele, Aziatische en 100% veganistische streetfood naar België. Dat doen ze in het ‘diner&dance’-concept van Plein Publiek, waarbij na het eten de tafels opzij gaan en een dj het feestje verderzet tot in de vroege uurtjes.

