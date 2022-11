Fotograaf Stig de Block debuteert met tentoonstelling over lowriders in L.A.: “Dit is mijn lowriders lovesong”

AntwerpenWie het werk van fotograaf Stig De Block (32) nog in real life wil bewonderen, moet snel zijn: zondagavond loopt zijn debuuttentoonstelling op het Nieuw Zuid op zijn einde. ‘BACK TO BACK From Backyard to Boulevard’ schijnt een licht op lowriders in Los Angeles, een project waar Stig vier jaar aan werkte en waarvoor hij negen keer naar L.A. vloog. “De expo gaat over mensen van verschillende culturen samenbrengen door een gedeelde passie voor lowriding.”

Voor het eerst pakt Stig De Block uit met een soloproject. De fotograaf werkte voornamelijk voor modemerken als Armani, Louis Vuitton, Nike en Christian Wijnants, zijn eerste vrij werk gaat een volledig andere toer op. Sinds 2018 bezocht De Block L.A. negen keer een maand lang om momenten uit de lowridercultuur vast te leggen. De Amerikaanse subcultuur bestaat uit mensen die gepassioneerd zijn door ‘lowriders’, auto’s uit de jaren ‘40 tot ‘70 die gepimpt werden zodat ze zo laag mogelijk hangen. Met die wagens organiseert men wedstrijden ‘hopping’, om ter hoogst ‘springen’ met een auto.

Thuiskomen

“De passie voor lowriders gaat terug tot mijn kindertijd”, vertelt De Block. “Thuis werd er veel funk en soul uit de jaren ‘70 opgezet, muziek die prominent aanwezig is in de lowriderscultuur. Toen ik in 2018 in L.A. was, kwam ik voor de eerste keer op een ‘Sunday Funday’, een wekelijkse bijeenkomst van lowriders met auto’s, barbecue en muziek. Dat voelde als thuiskomen. Een van de auto’s die passeerde, speelde een nummer dat thuis vaak opstond. Alles waarin ik geïnteresseerd was, kwam samen op één plek: de mensen, de Amerikaanse cultuur, de vibe die er hangt, de auto’s, de muziek.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Stig de Block organiseert een tentoonstelling met zijn werk over lowriders in LA. © Klaas De Scheirder

Sindsdien ging Stig nog tientallen keren naar Sunday Funday om de lowriderscultuur op beeld te zetten. “Het is een complexe cultuur, dus het was niet simpel om die samen te vatten in beelden”, aldus Stig. “Daarom maakte ik ook een videoreportage met interviews. Wie kan hun cultuur beter uitleggen, dan lowriders zelf?”

Die documentaire kan je bewonderen op de tentoonstelling, net als 17 foto’s van Stig, een kleine selectie uit zijn repertoire. “De beelden werden ingekaderd in een chromé frame, een referentie naar de afwerking van de auto’s. De foto’s focussen op mensen uit verschillende culturen en details uit de cultuur die me opvallen als buitenstaander, maar die me enorm fascineren. Dit is mijn lowriders lovesong.”

Eigen galerij

Stig besloot om voor zijn eerste solotentoonstelling niet samen te werken met een galerij, maar er wel zelf een op te richten. Dat deed hij in samenwerking met Mutant, een creatief bureau uit Antwerpen. “We hebben een casco pand gevonden, de chape gegoten, elektriciteit gelegd, verlichting geplaatst ... Mutant Gallery was geboren.”

De tentoonstelling is nog tot zondag 13 november gratis te bezoeken, van 13 tot 18 uur. Het werk van Stig De Block is er ook te koop.

