Fotograaf Carmen De Vos toont zwangere vrouwen in nieuwe fotostudio: “De wilde, gedurfde kant, niet de romantische Instagram-kiekjes”

Ex-medewerk­ster van parket die adressen van havenarbei­ders doorspeel­de aan drugsmili­eu krijgt celstraf: “Ik heb hen in gevaar gebracht”

Duygu Ç. (28), een voormalig justitiemedewerkster die gevoelige informatie doorspeelde aan het drugsmilieu, is veroordeeld tot 40 maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel. Zij zocht namen en adressen van havenarbeiders op in het rijksregister en speelde ze door aan haar neef, waarna de info in het drugsmilieu belandde. Duygu zelf, die er een mooie bijverdienste aan had, betuigde haar spijt in de rechtbank, en niet alleen aan de havenarbeiders.