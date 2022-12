Forse stijging van aantal weekendongevallen in provincie Antwerpen

Provincie AntwerpenDe eerste negen maanden van dit jaar zijn er tijdens de weekendnachten in de provincie Antwerpen 327 ongevallen gebeurd. Dat zijn er 110 meer dan in de dezelfde periode vorig jaar, of een stijging met 51 procent. “Er gebeurden helaas weer evenveel ongevallen als voor de pandemie. Ook het aantal doden en (zwaar)gewonden steeg opnieuw”, zei Antwerps gouverneur Cathy Berx zaterdag bij de voorstelling van de WODCA-resultaten.

Er vielen in de periode januari-september van dit jaar al 410 slachtoffers in het nachtelijke weekendverkeer, 146 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel het aantal dodelijke slachtoffers steeg (van 1 naar 5), als het aantal zwaargewonden (van 40 naar 41) en het aantal lichtgewonden (van 223 naar 364).

Meer alcohol- en snelheidscontroles

De politie voerde in 2022 drie keer zoveel snelheidscontroles uit dan in het jaar voordien. Van de 117.101 gecontroleerde bestuurders beging 6,8 procent een snelheidsovertreding, wat een daling is tegenover de 7,8 procent in 2021. Er werden zestien rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

De politie hield ook aanzienlijk meer alcoholcontroles dan vorig jaar. Er werden 24.628 pretesten uitgevoerd en bij 30.491 bestuurders werd een ademtest afgenomen. 1.669 bestuurders, of 3,1 procent, hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille alchohol in hun bloed. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen dat nog 3,5 procent was.

Van de betrapte bestuurders had 57 procent meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed. In 2021 lag dit percentage in dezelfde lijn, namelijk 61 procent. Er werden 260 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Van de 474 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken er 201 positief, of 42 procent (tegenover 44 procent in 2021). De politie trok 185 rijbewijzen in.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag werd een grootschalige provinciale WODCA-actie georganiseerd, waaraan een tweehonderdtal politiemensen deelnamen. Gouverneur Cathy Berx bracht een bezoek aan een gezamenlijke controlepost van de politiezones HEKLA en Rupel.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.