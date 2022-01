Fons wordt de nieuwe schrik van drugscriminelen en hij is broodnodig: cocaïnevangst verdubbeld op vijf jaar tijd

Aangeboden door Alides Wonen in een parkresi­den­tie: groene oase vlakbij de stad

Groen, rust en kalmte worden meestal niet geassocieerd met levendige woonomgevingen. Toch voelen veel mensen de behoefte om deel uit te maken van een community en willen ze tegelijkertijd wonen in een groene en rustige omgeving. Op die vraag speelt ‘de parkresidentie’ in: residentiële woonblokken die gebouwd worden temidden van een park in of aan de rand van urbane en peri-urbane centra. Wij spraken met Wouter Dekemel, sales & marketingmanager bij Alides over een nieuwe en bijzondere woonresidentie die gebouwd wordt vlakbij het Edegemse centrum.