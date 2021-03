Fitnessgoeroe met escortbureau: “Strafbaar in België, niet in Nederland”

De 46-jarige fitnessgoeroe Margretha V.d.L. die in de cel zit voor uitbuiting van prostitutie, heeft topadvocaat Walter Damen onder de arm genomen voor haar verdediging. Volgens Damen speelt het verschil in prostitutiewetgeving tussen België en Nederland zijn cliënte parten.

Margretha V.d.L. had in Retie een callcenter geïnstalleerd van waaruit haar firma escortedames naar afspraken stuurde. De klanten bevonden zich zowel in Vlaanderen als Nederland. De firma van Margretha V.d.L. gebruikte daarvoor een vijftigtal websites, vooral varianten op www.escort-service-antwerpen.be.

Bij de webdesigner Jeroen Van der Linde regende het klachten. Hij verzamelde 150 klachten van gedupeerde en afgedreigde klanten, sekswerkers en chauffeurs van het escortebureau, en maakte die over aan de Antwerpse politie.

De procureur van Antwerpen beticht Margretha V.d.L. en haar ex-man Johan van “uitbuiting van prostitutie”. Zij verdiende geld op de rug van kwetsbare sekswerkers.

Advocaat Walter Damen gaat ervanuit dat de activiteiten van zijn cliënte Margretha V.d.L. in Nederland niet strafbaar zijn.

“De Nederlandse wetgeving laat een escortedienst toe. Wie zo’n firma leidt mag daar geld aan verdienen. Dat is volkomen legaal. Heel anders is de wetgeving in België. Een escortefirma uitbaten is wettelijk verboden in België.”

Volgens Walter Damen verbleef zijn cliënte af en toe in Schilde maar woonde zij officieel in Nederland. Haar firma die officieel op naam van haar ex-man Johan stond, was wel in België, in de Kelderbeemd in Retie, gevestigd.