Fiscus jaagt op bekendste frituurbaas van Antwerpen: “Acht op de tien pakjes friet in het zwart verkocht”

Antwerpen Verhit debat in gemeente­raad over stilleggen Oosterweel: “Gaan jullie nu wéér de kop in de vervuilde grond steken?”

Het Oosterweel-arrest van de Raad van State zorgde maandag voor een verhit debat in de gemeenteraad. Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) is er door de standpunten van Vooruit in het Vlaams parlement geen draagvlak meer voor het Oosterweelproject in de Antwerpse meerderheid. Of dat zo is, kwamen we niet te weten: de Vooruit-fractie deed er zedig het zwijgen toe.

26 april