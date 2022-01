Filmpje van leerkracht die leerling hardhandig tegen de grond werkt gaat viraal

Aangeboden door Triple Living Designho­tel Eilandje in Antwerpen biedt kamers te koop aan

Een bijzondere vorm van investeren in vastgoed is het hotelvastgoed. Het concept om in één of meerdere hotelkamers te investeren kwam een aantal jaren geleden overgewaaid uit Amerika en is nu ook in België een vaste waarde geworden in de waaier aan investeringsmogelijkheden. In Antwerpen biedt het designhotel Eilandje hotelvastgoed te koop aan per kamer. Hoe interessant is investeren in zo een hotelkamer nu eigenlijk?