Filmpje van leerkracht die leerling hardhandig tegen de grond werkt gaat viraal, toch nemen leerlingen het voor hem op

Op de beelden is een leerling te zien die een andere leerling duwt en stampt. Een leerkracht komt tussenbeide, grijpt de jongen vast en gooit hem tegen de grond. Volgens Jan Maddens, directeur van de bovenbouw van Pius X, is de directie op de hoogte van het incident. “We zijn de zaak aan het opvolgen en houden gesprekken met de betrokkenen”, vertelt hij. “We sturen vandaag nog een brief met informatie naar alle leerlingen. We willen de sereniteit bewaren en daarom communiceren over wat er gebeurd is.”

In de brief wordt bevestigd dat zich een fysiek incident heeft voorgedaan waarbij een leerling en een personeelslid van de school betrokken waren. “Wij betreuren dit ten zeerste, net als de impact hiervan. Wij nemen dit incident ernstig, de fysieke integriteit van onze leerlingen en ons personeel is voor ons belangrijk. We gaan met de betrokkenen in gesprek en beraden ons over verdere stappen. Het incident werd gefilmd en is ondertussen via verschillende kanalen verspreid. We vragen aan iedereen om sereen om te gaan met deze situatie en om het filmpje niet verder te delen of te verspreiden in het belang van de betrokkenen, onze leerlingen en de werking van de school. Omwille van privacyredenen kunnen we niet verder op details ingaan.”