Filmmakers veroordeeld voor fraude: 1,5 miljoen euro verbeurdverklaard en tot 18 maanden cel met uitstel

Regio Antwerpen Van Edegem tot Hoevenen: op deze 6 gedeelde werkplek­ken in de regio Antwerpen til jij jouw productivi­teit naar een hoger niveau

Vele mensen ontdekten tijdens de pandemie dat thuiswerk niet altijd ideaal is. Ze zochten een alternatief en vonden die vaak in zogenaamde coworking spaces. Dat zijn (flexibele) werkplekken die je deelt met andere mensen, die soms in heel uiteenlopende sectoren werken. Coworking spaces waren al langer populair onder freelancers en kleine ondernemers en lijken nu helemaal door te breken. Wij zochten voor jou 6 hubs uit in de ruime regio rond Antwerpen, waar je voor een dag of langer een werkplek kan huren.

9:38